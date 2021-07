Palacete de Espiño, una joya mal vendida

EL PALACETE de la Finca de Espiño, que lleva una porrada de años abandonado y en un estado lamentable, será al fin rehabilitado y volverá a formar parte, si el nuevo proyecto de restauración no se tuerce por enésima vez, del patrimonio visitable de la capital gallega. Parece mentira que llevemos tanto tiempo dándole vueltas a una rehabilitación tan necesaria, pero ya se sabe que las cosas de palacio siempre van despacio y ahora solo cabe brindar por la excelente noticia de que un inmueble tan original y con tanto encanto, como suele ocurrir con todas las construcciones de estilo modernista, vaya a abandonar su aspecto ruinoso. Toca chocar las copas, sí, y también analizar por qué somos tan descuidados a la hora de poner en valor nuestra historia reciente, porque a nadie sensato le cabe en la cabeza que un inmueble de esa categoría esté tan mal vendido entre los turistas que nos visitan y apenas figure en las rutas destacadas de la arquitectura compostelana. Llama mucho la atención, en este sentido, lo que hacen numerosísimas ciudades expertas en promocionar bien su patrimonio y en ir creando nuevos puntos de interés turístico a mayores de los tradicionales, que ya son de sobra conocidos y cuentan con overbooking de visitantes. Esas ciudades, si contasen con un enclave tan peculiar como el citado palacete, ya se hubiesen encargado, hace muchos años, de incluirlo en sus rutas guiadas mediante la creación de un relato atractivo en torno a su historia, sus leyendas o sus curiosidades, algunas de ellas claramente ficticias o exageradas con el objetivo de atraer el interés de los visitantes. La diferencia es que en Santiago no tenemos que inventar nada, porque la materia prima es de excelente calidad. Mucho tenemos que espabilar en este sentido si queremos que los turistas pasen varios días, no uno solo, en Compostela. Porque además de la Catedral y de los monumentos más conocidos del casco histórico, aquí tenemos muchas más cosas que enseñar y promocionar.

Beatriz Castro/ Periodista