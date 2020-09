Pandemia, flaquezas y politiquería

no es la política lo que contamina la gestión de la pandemia del covid en España, no; es la politiquería, que pone las estrategias partidistas por delante de los intereses generales. Volvió a ocurrir ayer, apenas cuatro días después de la excesiva cumbre de las banderas en la que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso pactaron una tregua en su furibundo enfrentamiento institucional. Resulta que el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid vuelven a chocar con estrépito justo al día siguiente de que la comisaria de Salud de la UE advirtiese de que España soporta los peores datos de contagios en Europa, y el mismo día en que un equipo internacional de especialistas desnuda, en un estudio que publica The Lancet, las flaquezas del sistema español de salud pública y concluye que aquí se precipitó la desescalada sin estar listos. Y resulta que el ministro Salvador Illa pide ampliar las restricciones y confinar todo Madrid, y que la presidenta Díaz Ayuso desoye olímpicamente la recomendación. Nos parece completamente inadmisible que nuestros gobernantes se pasen unos a otros la patata caliente de los confinamientos, incapaces de cuadrar el círculo y de encontrar un equilibrio casi imposible entre la seguridad sanitaria y la protección de la actividad económica. Y es vergonzoso que los informes científicos dejen al descubierto su incapacidad para hacer un seguimiento eficaz de los contagios y su falta de criterios claros para adoptar medidas que frenen la expansión del coronavirus. Si algo ha recetado la OMS desde el principio de esta pesadilla es que los países deben fortalecer sus sistemas de salud pública con más medios y más profesionales, si no quieren quedar atrapados en una noria de confinamientos interminables e insoportables. Pues bien, lo que concluyen los científicos es, ni más ni menos, que España no ha logrado activar “un sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, aislamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones”. No es consuelo, por supuesto que no, que tampoco lo haya conseguido Gran Bretaña. En lugar de malgastar tanta energía en confrontaciones envenenadas por la politiquería, deberíamos hacer autocrítica y preguntarnos por qué España es el único de los nueve países ricos de Europa y Asia analizados en el estudio de The Lancet que no impuso cuarentenas o restricciones a los viajeros, tras reabrir sus fronteras; o por qué solo cuenta con 10 camas uci por cada cien mil habitantes, frente a las 34 de Alemania; o por qué disminuyó aquí la fuerza laboral sanitaria debido a las altas tasas de contagio, un 14 % de los casos globales y quince mil profesionales infectados o autoconfinados en abril. Ahí están algunas claves de la desfeita, a eso deben poner remedio urgente nuestros gobernantes.