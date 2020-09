Panorama ‘idílico’ del teletrabajo

COMO PADRES que son de diez hijos, cuatro de ellos aún en edad de asistir al instituto o la universidad, el compostelano José Manuel Trigo y su mujer, Clara Rosón, cuentan con una experiencia tan profunda y dilatada en afrontar vueltas al cole que sus opiniones sobre este particular no deberían caer en saco roto entre una clase política que muchas veces tiende a tocar de oído en cuestiones que afectan a cientos de miles de familias. Señala Trigo al respecto la preocupación que embarga a infinidad de núcleos familiares, sobre todo a los catalogados como numerosos, por la incertidumbre que reina aún sobre las retribuciones que recibirán aquellos padres que tengan a la fuerza que quedarse en casa si algunos de sus hijos tienen síntomas de padecer covid o deben guardar cuarentena. Y destaca, con lógica, que no todas las personas pueden teletrabajar debido a que sus quehaceres o bien exigen presencia física o bien la productividad se resiente de una forma notable si la labor se realiza desde fuera de la empresa. Las cuestiones que plantea este padre de familia hipernumerosa pueden parecer obviedades, pero lo cierto es que no han sido ni analizadas con la suficiente profundidad por las autoridades públicas ni resueltas al cien por cien a través de un plan perfectamente comprensible para quienes puedan verse afectados por situaciones de este tipo. Y serán muchos. Numerosos políticos, hasta ahora, se han dedicado a vendernos un panorama laboral idílico en el que casi todos los españoles pueden teletrabajar sin que la actividad sufra una grave merma, pero eso no es así y quizá por eso España, entre otras muchas cuestiones, figura a la cola de Europa en el tren de la recuperación económica. Por no hablar del penoso servicio que infinidad de compañías -desde bancos a aerolíneas- prestan a sus clientes desde que los atienden a distancia. ¿Por qué nadie habla de eso?

BEATRIZ CASTRO/Periodista