¿Para cuándo un nuevo Fontiñas?

nadie, en un país libre, tiene por qué rendir cuentas al poder si compra un piso y le da la real gana de no residir en él. Tampoco tiene por qué alquilarlo o venderlo si hay escasez de inmuebles en oferta, como ocurre en Santiago, donde ha calado fuerte, al igual que en otras muchas ciudades, el torticero discurso que señala a los dueños de viviendas vacías -en nuestra ciudad hay más de cinco mil- como una especie de casta apestada que siente muy poca empatía por quienes no pueden encontrar un cobijo a un precio ajustado. Hay ciertas corporaciones a las que sí habría que ajustar los tornillos, vía impuestos, para animarlas a poner en el mercado los cientos de pisos que mantienen parados, pero la gran mayoría de los propietarios de viviendas vacías no responden a ese perfil. Son, por lo general, personas de clase media que en vez de meter sus ahorros en un banco, donde no rentan nada, deciden comprar un apartamento, por lo general con mucho esfuerzo, por si algún día un hijo, un nieto o ellas mismas lo necesitan como colchón de cara a la jubilación. Quienes nos gobiernan no tendrían que perseguir el ahorro ni meterse en la vida de quienes administran sus dineretes como mejor saben y pueden, sino planificar suelos baldíos, fomentar su desarrollo, agilizar los trámites y reservar parte de las promociones a alquileres sociales o transacciones no especulativas. Santiago lleva años pidiendo a gritos la construcción de, al menos, un nuevo Fontiñas, pero aquí seguimos mareando la perdiz con cómo meter mano a los malotes o ricachones que compran pisos para mantenerlos vacíos. Qué inmenso error.