Para ser miembro de un club hay que pagar

Si hay algo que caracteriza al presidente del Gobierno en sus políticas son los continuos vaivenes. La lista de idas y venidas de Pedro Sánchez es larga, variada y bien conocida. Un día no puede dormir solo con pensar en Podemos sentado en el Consejo de Ministros y al siguiente pacta una coalición con los morados. Hoy dice no a los indultos para los líderes del procés y mañana los firma. Por la tarde se pone de perfil con el envío de armas a Ucrania y al amanecer anuncia que mandará fusiles, lanzagranadas y lo que sea menester... Sin embargo, el también líder del Partido Socialista mantiene, por una vez, un planteamiento coherente en relación a nuestra pertenencia a la OTAN. Así, aprovechando la cumbre que tuvo lugar en Madrid anunció este jueves su compromiso para aumentar el gasto militar hasta el 2 % del PIB de aquí a 2029, en línea con los acuerdos adoptados en 2014 y que, por desgracia, pocos cumplen. Supondrá, desde luego, un esfuerzo importante, pues hablamos de duplicar la actual inversión, estimada en 13.100 millones. Para ello, también con buen criterio –no como cuando cambió la postura en relación al Sáhara de manera unilateral–, el jefe del Ejecutivo solicita a derecha e izquierda un “acuerdo de país”. Por el PP no va a tener problemas, aunque eso sí, los de Feijóo le exigen a La Moncloa que muestre una posición conjunta. Por el ala podemita y de los aliados tradicionales en el Congreso, sin embargo, es donde pueden volver a saltar chispas. De entrada, ajena a la amenaza de regímenes como el d Putin, la titular de Derechos Sociales y secretaria general de la formación rupturista, Ione Belarra, prefiere subirse al carro del flower power y afirma: “Nosotros hemos pensado siempre que España necesita mucho más una renta garantizada que más inversión en tanques o en armas”. Un mensaje tan bonito como demagógico, que contrasta con la reflexión de su jefe de filas en el Ejecutivo, mucho más en sintonía con la realidad: “No podemos dar la seguridad por garantizada”, dijo. Y con razón. Un ataque como el que padece Ucrania podría llegar a pasar aquí. Necesitamos tanto poder defendernos y como que nos defiendan. Para eso pertenecemos a un club, el de la Alianza Atlántica, que como todos tiene sus reglas y sus tarifas. Un precio para ser miembro que, aunque no guste a algunos, es necesario pagar.