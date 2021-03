Parlamento Xove, el arte de debatir con seriedad

no es ninguna tontería que los estudiantes se curtan en el arte de la oratoria a través de iniciativas como la denominada Parlamento Xove, consistente en plantear un tema de debate y premiar a los grupos que mejor y con más rigor saben defender sus tesis. Tal y como está el patio tanto en las altas instituciones estatales y autonómicas, como unos parlamentos que parecen jaulas de grillos ocupadas por parvulitos, o en las propias redes sociales, en las que los internautas tienden a aplaudir más a los descerebrados que solo dicen banalidades subidas de tono, ahora parece más necesario que nunca impulsar los debates asistidos por la razón y el conocimiento profundo de lo que se dice. Con esas reglas de juego, ningún indocumentado debería prosperar en espacio alguno, y tampoco quienes utilizan la demagogia y el insulto para conseguir el apoyo de quienes desean convertir la noble dialéctica en un mero cruce de opiniones en el que todo vale. El colegio compostelano La Salle se ha convertido, por cierto, en una destacada cantera de oradores que suelen triunfar en cuantos certámenes de este tipo se celebran. Y lo volvieron a hacer en el último debate planteado en el programa Parlamento Xove, en el que numerosos grupos de alumnos debieron defender con argumentos sólidos sus opiniones ante la pregunta: ¿debería un Estado establecer como obligatoria la vacunación entre su población? Como se puede apreciar con facilidad, no se trata de una cuestión fácil de abordar. Más bien todo lo contrario, porque en el debate han de entrar, necesariamente, conceptos jurídicos que abordan cuestiones tales como los derechos individuales reconocidos por la Constitución, la potestad de los estados para imponer determinadas conductas en periodos excepcionales, etc... No, debatir con seriedad no es sencillo. Lo fácil es hacer política basura o llenar de barro las redes sociales.

BEATRIZ CASTRO/Periodista