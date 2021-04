Parte de la solución o culpables del problema

HAY CIFRAS QUE SON INCUESTIONABLES, no admiten matices y deben ser tomadas en consideración. La Encuesta de Población Activa conocida este jueves muestra un panorama desolador: en el primer trimestre del año desaparecieron 137.500 puestos de trabajo, 65.800 personas desistieron de buscar empleo y hay 203.400 españoles en edad y disposición de trabajar menos que a finales del 2020. Según el Instituto Nacional de Estadística son consecuencias directas de la pandemia que se resumen en el alarmante dato de que “hay 1.096.200 personas que no han podido buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar”, como se lee en la nota distribuida por el INE. Son fríos números pero conviene no olvidar que detrás de cada uno de ellos se esconde una persona, ciudadanos que asisten atónitos a la inacción de los gobiernos y, sobre todo, a la incapacidad de la Comisión Europea para frenar la burocracia y activar los mecanismos que permitan que los mil veces anunciados 750.000 millones de euros lleguen a la economía real. Este miércoles, las cuatro grandes potencias europeas –Alemania, Francia, España e Italia, a las que ya se sumaron Portugal y Grecia– reclamaban a la comisión que acelere los plazos de entrega de los fondos. Tanto el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, como su colega francés, Bruno Le Maire, volvían a insistir en la necesidad de que se apruebe el trasvase de liquidez, como más tarde, en el consejo de julio para realizar un primer pago este verano. Debería ser imperativo para mejorar la calidad de vida de quienes sufren las consecuencias de esta desoladora crisis. No se entiende la casi despótica respuesta del portavoz de la CE, Eric Mamer, que reclama más tiempo: “son 750.000 millones y eso no se resuelve en dos días”. La parálisis burocrática de Bruselas contrasta con la frenética actividad del Gobierno de Joe Biden, quien acudió este miércoles al Congreso nada más cumplirse los cien primeros días de mandato, con un ambicioso plan de ayudas a las familias y de potenciar la educación gratuita. Moviliza nada menos y de forma inmediata 1,8 billones de dólares que se suman al ya vigente de otros 2,3 para aportar liquidez a las empresas en problemas. Incluso los republicanos, siempre reacios a este tipo de estímulos, reconocieron que son medidas adecuadas para salir de la crisis. Por eso no debe extrañar que los estadounidenses vean a su Gobierno como parte de la solución, mientras los europeos, incluyendo a los españoles, consideramos a nuestros gobernantes como el gran problema. Al menos es lo que reflejan las encuestas del CIS, que en esta ocasión aciertan de pleno.