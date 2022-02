Partida de ping pong en Castilla y León

Las elecciones en Castilla y León siguen vivas y en constante evolución. Cuando Alfonso Fernández Mañueco pulsó el botón rojo del adelanto, los comicios se plantearon como una especie de tablero de ajedrez, donde la estrategia pasaba por una victoria rotunda de los populares que enviase un nítido mensaje en clave nacional de que el futuro se tiñe de azul, frente a un Gobierno de coalición desgastado y en caída libre. Sin embargo, tras el recuento final y a medida que los partidos analizan las opciones sobre la mesa, la situación empieza a recordar cada vez más a un juego en el que PP y PSOE se pasan mutuamente una patata caliente, a ver quien es el primero al que le estalla en las manos. En teoría, después de la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo y de que Isabel Díaz Ayuso arrasara en Madrid, la idea de Génova podía ser buena. Pero como es sabido, de las urnas pueden salir hasta cocodrilos y, en este caso, lo que parió el escrutinio fue un engendro que si no se gestiona con habilidad se comerá las aspiraciones de Pablo Casado de llegar a La Moncloa con más voracidad que un reptil. Conscientes del riesgo que tendría compartir Ejecutivo con Vox, que exige de entrada la Vicepresidencia y derogar las leyes de violencia de género y memoria histórica, los del charrán lanzaron la pelota al tejado de Ferraz proponiéndoles una abstención que no les aboque a pactar con Santiago Abascal. Un plan que a bote pronto fue descartado pero, bien mirado, empieza a no disgustar a Pedro Sánchez, aunque sea para marear. El secretario general, que no es tonto, no quiere ser el malo de la película y devuelve el golpe abriéndose al entendimiento, aunque imponiendo como condición que los del charrán rompan cualquier entendimiento con la ultraderecha. La jugada no es para nada inocente, pues por una parte implica que los de verde no son una organización con la que se pueda contar –achicando así el campo a los del charrán mientras él puede pactar con quien quiera–; por otra devuelve a los del puño y la rosa al espacio de la centralidad, aniquilando el discurso de que son unos radicales por entenderse con Bildu o con ERC y, finalmente, aviva la división entre sus contrincantes. Una partida de ping pong que continuará durante la negociación y a la que Galicia, donde hay estabilidad, asiste por fortuna como mera espectadora.