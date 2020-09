Pasear, y consumir, por calles tranquilas

HACE MUY pocos años, el Ensanche de Santiago presentaba un aspecto mucho menos amable que hoy. Los atascos eran una constante en las calles más céntricas y un sinfín de conductores se dedicaban a dar vueltas y más vueltas en busca de un sitio donde aparcar cerca del supermercado o del comercio de turno. Hoy, las restricciones impuestas al tráfico han dado como resultado la reconversión de una zona que solo registra retenciones, por lo general muy ligeras, en las horas punta. La mayoría de los vecinos no acceden en automóvil al centro por la sencilla razón de que saben que no encontrarán sitio gratis o muy barato para aparcar, y si la necesidad es imperiosa hacen uso de los amplios estacionamientos subterráneos que salpican toda la zona, desde la plaza Roxa hasta A Rosa, pasando por la plaza de Vigo, el área del parlamento o la misma plaza de Galicia. ¿Ha hundido esa política restrictiva el comercio y la hostelería? Todo indica que no. Los establecimientos que han cerrado en los últimos tiempos son, por lo general, tiendas pequeñas o de superficie media a las que no hace falta acceder en coche y los clientes de los supermercados optan mayoritariamente, si tienen que hacer una compra muy voluminosa, por utilizar la comodísima opción de los envíos a domicilio. El amable y cómodo Ensanche de hoy tiene que seguir dando pasos en esa dirección y por eso la fórmula puesta en marcha, hace ya meses, por el Ayuntamiento, consistente en restringir el acceso de vehículos durante el fin de semana a las calles más comerciales de la llamada zona nueva, debería contar con el respaldo general. Por la sencilla razón de que poder pasear por calles tranquilas, seguras y liberadas de coches anima a la gente a salir de casa, impulsa el terraceo y, seguramente, incentiva el consumo... aunque no todo el mundo piensa igual. El debate, en todo caso, está servido.

BEATRIZ CASTRO/Periodista