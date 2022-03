Pasemos página y... ¡a volar!

No solo se podrá echar el pitillo a partir de esta primavera en la terminal de Lavacolla, en cuanto entre en servicio la nueva terraza de la zona de embarque, sino que se podrá disfrutar de una amplia variedad de destinos internacionales que conectarán Galicia con buena parte de Europa. También ofrecerán nuevas oportunidades a Compostela para recibir a los extranjeros que tanto se necesitan en este momento para levantar cabeza tras los peores momentos de la pandemia y en medio de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Lo cierto es que las compañías están apostando fuerte por el aeropuerto de Rosalía de Castro. Hay que reconocer el esfuerzo de Ryanair; que, pese a la cercanía de su potentísima base de Oporto, siempre da un margen de confianza a Santiago y no duda en convertirlo en su terminal de referencia en el noroeste español. Es la aeronlínea que más pasajeros mueve en Santiago —más de un millón de los casi tres que se consiguieron en el ejercicio de 2019— y no está dispuesta a ceder este podio. La verdad es que con sus tarifas low cost no tiene competencia. Hoy en día casi todo el mundo puede viajar por muy poco dinero. Algunos billetes de la irlandesa a destinos internacionales cuestan incluso menos que un viaje en tren entre el Hórreo y A Coruña. Debemos animar el turismo; es más necesario que nunca. Y por eso hay que pasar página, dejar atrás los miedos y ponerse a viajar como lo hacíamos antes. Las autoridades sanitarias nos dicen que la pandemia está más o menos controlada tras la vacunación; por lo que no habría motivo para preocuparse en este sentido. ¡A volaaar!