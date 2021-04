Patada a la cogobernanza

precisamente lo que más necesitamos en esta guerra sin cuartel contra la pandemia, el bendito sentidiño, es lo que más echamos en falta. Con Sanidad intentando desactivar deprisa y corriendo el dislate de su incomprensible vuelta de tuerca al uso de las mascarillas al aire libre, que ha desatado una justificadísima rebelión social, el Gobierno central se enzarza en un conflicto de competencias con la Xunta para tumbar la lei de saúde que abre la puerta a la vacunación obligatoria. Lo hace cuando comienzan a asomar las zarpas de la cuarta ola. Entendemos que se trata de un territorio especialmente sensible, sembrado de minas éticas y legales, pero creemos que el Gobierno de Feijóo no actúa caprichosamente cuando hace público su malestar ni cuando advierte de que llevar el asunto al Tribunal Constitucional es una decisión difícil de entender. Denuncia el vicepresidente Alfonso Rueda –que se mueve más a gusto en el frío de la razón que en el fuego del corazón– que al Ejecutivo de Pedro Sánchez no le gusta nada de nada que Galicia se dote de un marco jurídico propio para una más eficaz gestión del devastador impacto del COVID en la economía y en la sociedad toda. Parece que los hechos le dan la razón, porque si algo es incuestionable en este inoportuno choque de trenes es que el recurso ante el TC deja a Galicia en una situación complicada. Cuesta trabajo entender y más todavía explicar que desde La Moncloa no se legisle para dar cobertura y seguridad jurídica a las medidas sanitarias, después de tres olas, pero que tampoco se les permita a las comunidades autónomas cubrir ese peligroso vacío. No defendemos un totum revolutum, ¡faltaría más!, pero creemos que se equivoca gravemente el Gobierno central al rechazar de plano el diálogo, sin tener siquiera en cuenta que la constitucionalidad de la reforma de la ley gallega está avalada por los servicios jurídicos de la Xunta. La beligerancia alimentada desde el Gobierno de coalición es una sonora y dolorosa bofetada al espíritu de cogobernanza que, lo apunta Rueda con clarividencia, se queda en palabras que se lleva el viento y (casi) nunca se traduce en hechos. Presentar un recurso tan importante sin el mínimo contacto previo y sin voluntad de buscar una salida consensuada, es una muy mala noticia que desprecia el valor del sentidiño y reduce a milonga aquello tan trillado de que de esta pesadilla solo saldremos juntos. Lo de más fuertes suena a mal chiste de humor negro.