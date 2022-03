Pendientes antes de un aterrizaje

POLÍTICA. La mayor evidencia de que el aterrizaje de Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del PP preocupa al Gobierno, y al PSOE, es que aún antes de haber sido nombrado ya le exigen que tome decisiones, aunque sea con el disfraz de apelar a su sentido de Estado. El todavía presidente de la Xunta representa un problema gordo para Pedro Sánchez por la sobrada capacidad que tiene en el campo de lo que Mariano Rajoy llama “política para adultos” y el impacto que pueda alcanzar en una porción grande de la tarta de votantes indecisos que siempre apreciaron su capacidad de gobierno sin estridencias. Sabe Sánchez que el de Os Peares marcará un rumbo fijo y no le van a doler prendas a la hora de alcanzar acuerdos cuando sean en beneficio del Estado y de los ciudadanos y conviene recordar que, por ejemplo, afeó a Pablo Casado algunas de sus posturas más propias del “no es no” que del debate sosegado. Por eso desde el Gobierno empiezan a lanzar sus diatribas sobre temas en los que, llegado el momento, tendrá que definirse y no duden que hará lo que mejor convenga a España. Eso no va a ser un cheque en blanco: bueno es Feijóo a la hora de confrontar con sus adversarios. Llega un nuevo tiempo a la política española y al PSOE le pilla con el pie cambiado: no repunta en las encuestas y sus socios actuales pierde gas por todas partes. Por eso el aterrizaje del político gallego les nubla la vista.