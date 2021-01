Pensar a largo plazo y con prudencia

recuperación En el balance ofrecido ayer por el regidor compostelano destacaban un buen número de proyectos que, a pesar de la crisis, ha sido posible sacar adelante durante el nefasto año 2020. En unos meses marcados a fuego por la pandemia, se ha podido ver cómo la estación Intermodal, la depuradora o el enlace orbital daban pasos firmes para cumplir otras tantas demandas históricas en Compostela. Ahora toca empezar a planificar el futuro, siempre con las esperanzas puestas en dos firmes pilares, la difusión de la vacuna, y la prolongación del Xacobeo, que permiten atisbar más cerca una cada vez más necesaria recuperación. Pero, al tiempo, el alcalde Sánchez Bugallo alertaba ayer de la necesidad de que junto al interés social y económico se conjugue también la prudencia. En unos tiempos acostumbrados al cortoplacismo y a las soluciones inmediatas, es preciso asimismo pensar en el medio y largo plazo, en que todavía hay mucho camino por recorrer, y es preciso hacerlo con pasos firmes y pisando sobre seguro. Hasta el momento se han hecho enormes esfuerzos para tratar de parar los golpes más dolorosos de la crisis, ayudando a los más vulnerables y apuntalando la estructura económica para que el virus no la echara abajo definitivamente, pero los recursos no son inagotables y los fondos públicos también se ven afectados por estos recortes que pueden acabar coartando la capacidad de maniobra futura. La prolongación del Xacobeo se sitúa ahí como una ocasión extraordinaria para salir del bache, pero para ello es necesario prudencia, sensatez y fuerza de voluntad. Quedan tiempos muy duros, es innegable, pero también medios suficientes para recobrar el pulso. Ahora se trata de tener la cabeza fría para no desaprovechar ninguna oportunidad.