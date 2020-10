ES LÓGICO que los estudiantes de Bachillerato de Santiago se hayan manifestado en contra de la llamada educación semipresencial, un sistema que obliga al alumnado a seguir desde casa –los que pueden hacerlo, porque no todos los jóvenes tienen a su disposición un ordenador personal durante todo el día– varias clases de materias diversas. Sobre el papel, esa fórmula debería funcionar bien en una sociedad cada vez más hiperconectada a través de internet, pero en la práctica surgen infinidad de dificultades y problemas que también se están dando en el área del teletrabajo, por mucho que ciertos sectores estén intentando minimizar dichas cuestiones a costa de prestar un servicio mucho peor a millones de consumidores y usuarios en terrenos como la banca, los trámites administrativos, los servicios de atención al ciudadano y un larguísimo etcétera. La comunicación presencial y las relaciones personales, el tú a tú de tú de toda la vida, son herramientas imprescindibles para que la sociedad funcione de una forma correcta, pero mucho más en parcelas que, como la educación, requieren de una cercanía muy estrecha entre profesores y alumnos. Si a muchos estudiantes les cuesta entender ciertas explicaciones de un docente cuando lo tienen delante y pueden plantearle cualquier duda, ¿cómo va a ser igual cuando la comunicación se realiza, en el mejor de los casos, a través de la pantalla de una computadora o mediante el cruce de fríos correos electrónicos? ¿Qué ocurre, además, con la rutina de clases y con la socialización real, no virtual, que necesitan todos los chavales a ciertas edades? La Xunta ha hecho lo justo y lo necesario al poner fin, de una forma rápida, al fallido invento de la semipresencialidad en Bachillerato. Con el virus hemos de convivir, y no puede ser peor el remedio que la enfermedad.

BEATRIZ CASTRO/Periodista