Percepciones o sensaciones

CON LAS SENSACIONES recibimos estímulos que provienen del exterior pero la percepción es un proceso psicológico que nos obliga a interpretar las sensaciones que nos llegan. Los últimos datos indican que España en julio registró la mayor caída del paro y un récord de afiliados a la Seguridad Social; el mercado laboral va viento en popa. Esa es la sensación. La percepción es bien distinta. No cuadran las cuentas en un escenario en el que nuestro país completó el peor semestre desde que existen datos sobre la llegada de turistas: solo 5,4 millones, la mitad que hubo en el primer año de la pandemia y, por supuesto, a décadas luz de los 38 millones de 2019. Los datos que se conocieron ayer confirman la cifra más alta de afiliaciones, aunque hay casi medio millón de desempleados más que antes del estallido de la crisis sanitaria. Son 400.000 menos que en 2019. Aunque los gobiernos –la Xunta también se suma al coro de los que ven la botella medio llena– hagan sonar trompetas triunfales y anuncien una recuperación inminente, ahora hay menos personas trabajando. Los expedientes de regulación de empleo mantenían a 350.000, a los que se añaden 218.000 autónomos, como cotizantes o recibiendo ayudas especiales de la Seguridad Social, pero sin realizar actividad alguna. Mientras Pedro Sánchez sacaba pecho y aseguraba que los datos de empleo “son extraordinarios”, Elvira Rodríguez, la economista que fue ministra con gobierno del PP y presidenta de la CNMV, recordaba que “en el momento álgido del turismo tenemos 3,4 millones de parados y casi setecientos mil que no computan pero no pueden trabajar”. ¿Y qué ocurre en Galicia? La Xunta también saca pecho ante unas cifras que “invitan al optimismo”, aún sufriendo la misma distorsión que en el resto del Estado. Es la única comunidad con siete meses consecutivos de caída del paro; la cifra de desempleados es menor a la que había en febrero de 2020, la tercera comunidad que crea más empleo y en la que porcentualmente más aumenta la contratación. Además, figuran menos desempleados en las cuatro provincias, en las siete ciudades y en los principales sectores económicos. Si añadimos que también se reduce entre las mujeres, los menores de 30 y los mayores de 40 años, además de que aumentan los contratos indefinidos, tendríamos la sensación de que ya dejamos atrás la crisis. Pero la percepción lo ofrece la autoridad fiscal, según la cual Galicia es la segunda autonomía que experimenta el menor crecimiento económico en España. ¿Será eso lo que provoca que muchas empresas estén sufriendo tanto en los últimos meses? La deformación que se percibe ante tanta disparidad de datos alguien debería aclararla, rápido, con luz y taquígrafos.