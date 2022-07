Percepciones y corrupciones

PERCEPCIÓN El Eurobarómetro que hizo público este miércoles la CE no deja nada bien a la clase política española: un 89 % de los ciudadanos considera que la corrupción está “totalmente extendida” en el país. Los encuestados son contribuyentes que viven en España y pese a que hace tiempo que no se registran operaciones de alto alcance, como el caso Gütell o los ERES en Andalucía o el tres per cent en Cataluña, la percepción de que estamos gobernados por corruptos sigue muy vigente. El porcentaje es superior al de la media en la UE, que se sitúa en el 68 %, y coloca a los españoles como los sextos más preocupados , junto a los italianos (también un 89 %) y por detrás de griegos (98 %), chipriotas y croatas (ambos 94 %), húngaros (91 %) y portugueses (90 %). Los ciudadanos de los países del norte, como es costumbre, figuran entre los que mayor confianza mantienen en quienes ocupan cargos públicos en sus estados.

Aunque el porcentaje en España se redujo en relación al anterior Eurobarómetro no lo hizo con suficiente relevancia como para intuir que vamos por el buen camino y como en la mayoría de las ocasiones nuestros políticos pasarán de puntillas sobre el tema, incapaces de entender que esa negativa percepción de los ciudadanos está haciendo mucho daños a las instituciones. Si no confían en ti debería preocuparte pero algunos prefieren seguir mirando hacia otro lado.