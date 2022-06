¿Pero la inflación no era temporal?

Como bien sugería el economista e intelectual estadounidense Milton Friedman, no hay nada más permanente que algo temporal. La pandemia de covid, que irrumpió a finales de 2019, iba a ser, en principio, pasajera: “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”, vaticinó Fernando Simón en enero de 2020. Hoy, casi tres años y millones de infectados después, el virus no sólo sigue vivo sino que ya se habla de una séptima ola. También muchas de las medidas “puntuales” articuladas para contener el avance de la enfermedad siguen de plena actualidad. Fórmulas como el teletrabajo están cada vez más asentadas, mientras las mascarillas no dejaron nunca de formar parte de la vida cotidiana. Igualmente, el encarecimiento de la cesta de la compra, que era patente meses antes de que Putin consumase la invasión de Ucrania, estaba destinado a pasar de manera fugaz. La caída de las restricciones, el fin de los cuellos de botella en las exportaciones y una hipotética rebaja del petróleo auguraban, según no pocos expertos, que con la llegada de la primavera la inflación iba a ser historia. Pues bien, a las puertas de julio, en pleno verano, el INE adelanta que el Índice de Precios al Consumo superó la barrera psicológica de los dos dígitos y se disparó al 10,2% interanual, el mayor incremento en casi 40 años. Un nuevo jarro de agua fría para las economías familiares, a pesar de las medidas ‘coyunturales’ puestas en marcha a bombo y platillo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para frenar la escalada, como la bonificación de 20 céntimos por litros a los carburantes, que de entrada ya fue prorrogada. Tampoco la famosa excepción ibérica, aprobada a regañadientes por Bruselas, que debería aliviar el precio de la electricidad está provocando una rebaja sustanciosa, ya que las compensaciones por el gas contrarrestan el posible ahorro. Está por ver si esta iniciativa, que se prolongará todo un ejercicio, junto con otras incluidas en el segundo paquete aprobado por La Moncloa, como ampliar las rebajas fiscales e implementar ayudas directas para los hogares más vulnerables, terminan teniendo efecto. Pero con el fin de la guerra todavía lejano, el pacto de rentas empantanado y el BCE meditando aún qué va a hacer, las perspectivas a corto plazo apuntan a que el IPC desbocado de manera “temporal” va para largo. Muy largo.