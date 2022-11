¿Pesa más la disputa partidista o el interés común?

Las cumbres bilaterales sirven normalmente para que dos países lleguen a puntos de encuentro en asuntos de interés común. Desgraciadamente, la reunión que protagonizarán los jefes de Gobierno de España y Portugal en Viana do Castelo, a escasos setenta kilómetros de Tui, arranca con un curioso distanciamiento que no atañe a Pedro Sánchez y a Antonio Costa, sino a dos administraciones del mismo estado: el Gobierno y la Xunta, que no llegarán totalmente alineados como debería ser preceptivo para obtener los mejores resultados. Y es que a pesar de que los dos líderes se reunirán a las puertas de Galicia y de que varios de los temas afectan muy directamente a la comunidad, Alfonso Rueda no fue invitado para aportar su punto de vista in situ. Una polémica en la que llueve sobre mojado, pues no es la primera vez que San Caetano denuncia que no se cuenta con ellos. Pasó hace pocas semanas con motivo de la visita de Olaf Scholz a A Coruña para verse también con el actual inquilino de La Moncloa. Por aquel entonces, el presidente gallego ya se quejó de que no tuvo noticia alguna hasta escasos dos días antes del desembarco del canciller, sin margen de maniobra. ¿Coincidencia? En esta ocasión, la energía será uno de los asuntos centrales de la entrevista, con la intención de reforzar un frente común para que la Península Ibérica deje de ser una isla energética. También hablarán sobre la guerra en Ucrania. Pero sin duda, entre los puntos estrella figurará ratificar el compromiso con la Salida Sur de Vigo y la alta velocidad ferroviaria, y ahí sí que desde Santiago hay mucho que decir. El Ejecutivo luso no tiene dudas y ya anunció fechas y dotación concretas para el impulsar el AVE entre la ciudad olívica y Oporto, pero ahora falta que Madrid haga lo mismo y esté a la altura en esta materia, especificando presupuestos y plazos. Igualmente, debería ponerse en el tapete la necesidad, evidenciada durante la pandemia, de dotar a los trabajadores transfronterizos de un reglamento jurídico específico, otro elemento donde el titular autonómico aportaría aspectos interesantes. Es de esperar que las reivindicaciones gallegas lleguen a oídos de Costa, pues la Xunta participó en las reuniones preparatorias previas. Pero también le enviamos otro mensaje: el de que en España pesa más la disputa partidista que el beneficio conjunto.