Pesadas ciudades ‘inteligentes’

el ayuntamiento de Santiago sigue metido a fondo en la labor de vendernos los pasos de gigante que está dando la capital gallega para convertirse en una urbe inteligente, es decir, una ciudad muy avanzada desde el punto de vista tecnológico y cuyos habitantes pueden solucionar casi cualquier problema a golpe de un clic en el ordenador o el móvil. Todo eso está muy bien, pero no parece que los avances en dicho terreno hayan sido relevantes para la ciudadanía, que sigue sin explicarse cómo una ciudad tan inteligente como Compostela tiene que sufrir aún un servicio de transporte público que funciona como hace treinta años. Y no hablamos en este caso concreto, aunque también, de los autobuses tipo carraca que aún circulan por nuestras rúas, ni de la ausencia de marquesinas en lugares estratégicos, sino de la carencia casi absoluta de sistemas tecnológicos dirigidos a informar a los viajeros de cosas tan simples como cuánto tiempo falta para que pase el siguiente vehículo o en qué parada se encuentra dentro de una línea que va de tal sitio a tal otro. De esas moderneces disfrutan ya, desde hace décadas, en otras muchas ciudades seguramente menos listas que Santiago, pero más prácticas. Y en cuanto a la iluminación inteligente de la que tanto hablan los responsables del proyecto Smartiago, todo parece indicar que el plan consiste en instalar bombillas que alumbran menos que la farola del mar, aquella que no lucía por no tener gas, como puede comprobar cualquiera que salga a dar un paseo nocturno por la zona vieja. Háganlo con linternas. Ese es nuestro consejo.