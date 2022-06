Pesados consejos contra el calor

a santiago no llegó estos últimos días la gran ola de calor que sacudió a buena parte de la geografía española, especialmente Andalucía, pero los 33 grados alcanzados el lunes llegaron de sobra para agarrarse un buen calentón en unas rúas que estaban plagadas de peregrinos con pinta de haber sufrido lo suyo en los últimos kilómetros de aventura bajo la solana. Las altas temperaturas animaron a diversos medios de comunicación a entrevistar a expertos de todo tipo en asuntos caloríficos y tuvimos ocasión de escuchar de nuevo, porque todos los años se repite la misma matraca, mil consejos sobre lo que debemos hacer para sobrellevar lo mejor posible el sofocón. Nada hay que objetar a las sensatas advertencias que lanzan algunos especialistas que lo son de verdad, pero lo cierto es que algunas de las recomendaciones ofrecidas por supuestos expertos son tan infantiles que producen hilaridad. Hay que caminar preferentemente por la sombra, afirman, como si a la gente le encantase poner la cabeza al baño maría en su propio sudor, y es preferible usar vestimentas ligeras y vaporosas que permitan la transpiración, no vaya a ser que a algún imbécil le dé por rescatar el abrigo, los guantes, la bufanda, el gorro y las camisetas térmicas del fondo del armario. En cuanto a que hay que beber mucho para evitar la deshidratación, eso lo saben, por puro instinto natural, hasta los perros que no han aprobado parvulitos, y lo de refrescarse en las fuentes es un remedio tan viejo como la propia humanidad. Mi consejo es el siguiente: tomen una cervecita bien fría a la sombra y disfruten del verano. Hala, tirando millas.