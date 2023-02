Piezas de la historia a salvo de piratas del siglo veintiuno

patrimonio. Piratas, pillos y furtivos los hubo siempre. En el siglo XVI, cuando Felipe II se las tenía juradas a Inglaterra, y también en el nuestro. Algunos, más elegantes, pululan por despachos haciendo negocios en be; otros, más cabestros, apalean a un vigilante por una bolsa de percebes. Las aguas gallegas atesoran multitud de pecios, de barcos que un día transitaron frente a nuestras costas en travesías comerciales, imperiales o bélicas. Y, con muchas de esas embarcaciones, se hundieron también piezas que aún resisten al tiempo. Con independencia de su valor económico, muchas de ellas nos ayudan a reconstruir ese apasionante puzzle de nuestra Historia. Rescatar, documentar, conservar y poner en valor ese patrimonio subacuático viene a ser lo mismo que completar las páginas de un libro mutilado. Los dos cañones y los tres cargadores recuperados del fondo del mar en Corrubedo (Ribeira), que pertenecieron a la flota de Martín Padilla, es decir, a la Armada Invencible, están ya a salvo de pillos como los cinco que hace dos años se llevaron de ese mismo lugar una pieza similar, pero de mayor tamaño, también de esa flota, antes de que los buceadores de la Armada llegaran para ponerlo a salvo. Los muy horteras lo habían colocado junto a la chimenea en la casa de uno de ellos. No se sabe si acabaron devolviéndolo un mes después por arrepentimiento o por vergüenza. La costa corrubedana seguirá dándonos sorpresas pronto. Dicen los expertos que algunos buques de la Armada Invencible fueron dejando un reguero de piezas en su desesperada huida de un temporal en Costa da Morte. Allí siguen todavía anclas, bolas de cañones y quién sabe qué más piezas de ese puzzle. Por cierto, no pasen por alto una interesante moraleja para quienes se creen invencibles: cuidadito con los temporales en la Costa da Morte.