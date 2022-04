Pisos que en realidad son hologramas

santiago es una ciudad francamente extraña cuya población apenas ha crecido en los últimos treinta años pese a la construcción de miles de pisos. Quizá sería bueno invitar a estos lares al afamado periodista Iker Jiménez, experto en fenómenos paranormales, para que rodase un programa especial sobre los misterios insondables de la capital gallega. Quizá llegase a la conclusión de que dichas viviendas de nueva construcción no son reales, sino simples hologramas; o que están habitadas por fantasmas invisibles, o, simplemente, que están vacías porque sus dueños no quieren ni venderlas ni alquilarlas, aunque quizá la explicación más lógica sea que las personas ciertas que viven en ellas no quieren censarse, por las razones que sean, en la ciudad donde mantienen su residencia habitual. El caso es que aquí seguimos, tres décadas después, manoseando un padrón que no acaba de alcanzar los cien mil habitantes a pesar de que en todo ese tiempo han surgido enormes barrios en Fontiñas, en Conxo, en O Restollal, en Santa Marta, en Meixonfrío, en San Lázaro, en los alrededores del hospital Clínico, en... Otro misterio que debería investigar el amigo Iker es por qué existe una bolsa de pisos de alquiler tan reducida, de apenas un centenar de ofertas, lo cual obliga a centenares de familias y de universitarios a irse a vivir a los municipios limítrofes mientras los turistas encuentran casi siempre un nido vacacional en una ciudad plagada de hoteles magníficos y con una excelente relación calidad-precio. Sí, vivimos en una ciudad extraña que no acaba de entrar en el club de los cien mil... treinta años después.