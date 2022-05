Plataformas logísticas y milongas verdes

cada vez está más claro que el reparto de mercancías en el casco histórico de Santiago no funciona como debería y que, por lo tanto, resulta urgente mejorarlo en infinidad de vertientes tras muchos años de debates y proyectos que no han fructificado en algo real. De esta forma, la zona monumental se encuentra cada vez más saturada de furgonetas y camiones que invaden durante varias horas las plazas más emblemáticas, especialmente O Toural y Cervantes, para realizar desde allí el reparto de pedidos tanto en los comercios como en los numerosos bares y restaurantes que salpican todo el centro histórico, cuando lo lógico sería organizar un sistema de reparto que limitase al máximo la circulación y el aparcamiento en el área urbana más protegida de la capital gallega. ¿Cómo? La plataforma logística que pretende construir el Ayuntamiento en Meixonfrío, que cuenta con el apoyo económico de los famosos fondos Next Generation, parece una buena fórmula, pero hasta ahora los políticos se han limitado a lanzar las típicas consignas verdes, ecológicas y sostenibles que en absoluto aclaran cómo funcionará el invento en el mundo real. En teoría, dicha plataforma acogerá los grandes vehículos y desde allí partirán otros mucho más pequeños y no contaminantes hacia las áreas de reparto, que serán organizadas de forma que un solo vehículo pueda servir al mayor número posible de establecimientos radicados en el mismo radio de acción. La letra suena bien, pero la música parece aún tan difusa que todo huele un poco, un mucho, a milonga. Y de cantinelas verdes ya estamos bastante hartos.