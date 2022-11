Podemos Galicia: lo que mal empieza...

primarias. Tras asaltar los cielos, llegando incluso a ocupar la vicepresidencia del Gobierno central, Podemos no afronta las próximas citas electorales en su mejor momento de forma. En España, después de su balance de gestión, ya no es la marca que a muchos ilusionó cuando recogió el testigo del movimiento 15-M. Poco queda hoy ya de aquellos jóvenes que llegaban para cambiarlo todo, sustituyendo los “viejos vicios” del bipartidismo por un soplo de aire fresco. En Galicia la situación de los morados es todavía más desesperanzadora aún. Fuera del Parlamento, con poco peso en los concellos y sin referentes de peso, no parecen llamados a obtener grandes logros el próximo mes de mayo. Por si fuera poco, el proceso de primarias para renovar su cúpula en la comunidad no empezó de la mejor manera. Su actual secretario xeral, Antón Gómez-Reino, más conocido en Madrid que en Santiago, presentó sus credenciales para revalidar cargo e inmediatamente después reculó para ir de tercero en una de las listas, argumentando que después de las últimas autonómicas ya le fue difícil quedarse y esgrimiendo, a sus 42 años, que lo que busca es facilitar el relevo generacional. Mientras, otros compañeros como los de la candidatura ‘Rexurdir Podemos’ lo acusan de estar más cerca de la ministra Yolanda Díaz que de la dirección estatal. Un enredo monumental que augura que lo que mal empieza...