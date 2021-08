¿Podemos mirar hacia otro lado?

LA PASADA SEMANA una docena de mujeres afganas imploraban ayuda, a través de este periódico, a las mujeres gallegas para que no se olvidarán de ellas, de sus hijos, de sus familia ni de su país ante el imparable avance de los talibanes, una vez que se consumó la marcha de las tropas de la coalición internacional de un país en el que el autodenominado Estado Islámico, tras su fracaso en Siria e Irak, quiere consolidar su cruenta dictadura. El mismo día, en el prestigioso The Guardian aparecía un artículo sin firma de una joven periodista afgana de 22 años en el que contaba su historia: “Hace dos días huí de mi casa en el norte de Afganistán por la llegada de los talibanes a mi ciudad... sigo huyendo y no hay lugar a salvo para mí... la semana pasada yo era periodista, hoy ni tan siquiera puedo decir mi nombre... tengo miedo y no sé que me pasará.... todas mis colegas están aterrorizadas... por favor, recen por mí” .

Un mensaje muy similar al que se publicó en EL CORREO enviado desde la localidad de Herat, tomada por los extremistas, y cuya primera medida, tras asesinar a miles de personas y realizar una especie de limpieza étnica, fue degradar a las mujeres a la mínima expresión: no pueden salir de sus casas sin compañía de un familiar varón, tienen prohibido comprar, las estudiantes ya no pueden acudir a escuelas o a la universidad, las profesoras dejan de impartir clase, las doctoras de atender a sus pacientes, las chicas no pueden trabajar, ni las niñas reírse, y todas deben cubrirse con el burka. Dada la promiscuidad de los militares talibanes es fácil imaginar que solo las prostitutas podrán ejercer su profesión... sin cobrar, por supuesto. Soledad Gallego-Díaz, exdirectora de El País, se hacía esta domingo la misma pregunta que hace semanas formula EL CORREO: ¿Qué va a ser de las mujeres que desde 2001, con la invasión de tropas de Estados Unidos y la OTAN, volvieron a las escuelas y ahora son maestras, periodistas, médicas, enfermeras, secretarias, policías, concejalas o diputadas? La respuesta está en los hechos más que en las palabras. Mientras los portavoces talibanes hablan de políticas flexibles y respeto a los civiles, su paso por las ciudades reconquistadas es un reguero de ejecuciones, venganzas, matrimonios forzosos con niñas, la humillación de las mujeres y toda clase de violación de los derechos humanos. ¿Puede Occidente creerles? Por supuesto que no. Estados Unidos y la OTAN deben dar marcha atrás y volver a desplegar sus ejércitos en Afganistán para completar lo que iniciaron a principios de siglo, y hacerlo recordando siempre que lo que ocurre en ese país acaba provocando auténticos torrentes de sangre en Occidente.