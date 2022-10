¿Podemos viajar tranquilos?

En la vida no hay una sola actividad donde exista el riesgo cero. Nadie está libre de encontrarse con la desgracia sin ni siquiera salir de casa. Un escape de gas, la mala combustión de un brasero o el derrumbe de una construcción deteriorada, por ejemplo, pueden segar de un plumazo la vida de una o varias personas. Ya en la calle el peligro se multiplica. Cruzar de acera, subirse a un coche o caminar debajo de una cornisa son sinónimo en ocasiones de terminar en el hospital... o algo peor. Nunca existe garantía total de mantener la integridad física, tampoco cuando se viaja en transporte público. Sin embargo, aunque los accidentes ocurren, es nuestra responsabilidad –y también la de las empresas y administraciones– tomar las máximas precauciones para minimizar las posibilidades de padecerlos. El problema serio surge cuando salen a la luz indicios o dudas razonables que apuntan a que alguno de los eslabones de la cadena que debe velar por nuestra seguridad no está a la altura de las exigencias. En este sentido, la declaración de Francisco José Garzón Amo a preguntas de su abogado durante el juicio que se sigue en la Cidade da Cultura por el siniestro de Angrois deja abiertos interrogantes que preocupan, pues pone en cuestión el sistema de formación de los maquinistas de los Alvia 730. El letrado, en la primera parte del interrogatorio, puso el acento en temas inquietantes tales como en que se capacitaba a los profesionales con menos horas de prácticas de las que estipulaba la propia Renfe y que los ensayos tampoco se realizaban ni en los convoyes ni en las vías previstas, mientras que la homologación del carnet era un mero trámite. Deficiencias gravísimas, en caso de ser ciertas, que conducen a otra pregunta aún menos tranquilizadora: ¿Estamos ante un caso aislado o es una forma de proceder habitual en la compañía pública? Lejos de insinuar acusaciones o de inducir al miedo, lo que aquí se pide es que se analice si del testimonio del acusado se puede inferir algún tipo de comportamiento a corregir y en todo caso que se verifique que todo se está haciendo correctamente para despejar cualquier duda. No obstante, si este proceso judicial ya requería respuestas claras para que las familias de las víctimas y los heridos puedan cerrar una etapa, ahora todos los españoles demandan una certeza. ¿Podemos viajar en tren tranquilos?