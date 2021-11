Poesías dunha muller de aldea que traballou de criada de servir

loitadora. Querer é poder, e iso sábeo ben Filomena Fraga, unha muller de aldea, veciña de Calo (Ames) que, como outras moitas, tivo que traballar arreo toda a súa vida como criada de servir, pero que fixo tempo tamén para plasmar con letras o seu saber en forma de poesías. Non só escribiu o poemario que titulou A Cancela, senón que ela mesma costeou a primeira edición da publicación cos seus aforros, despois de que no Concello de Ames, os que mandaban daquela, nin respostasen á súa solicitude de apoio. Os primeiros exemplares acabáronse en poucos meses, e coa chegada de novos representantes municipais, máis sensibles coa cultura, recuperaron a súa obra e publicaron unha segunda edición que xuntou a trescentas persoas no acto de presentación. Escribiu moitos máis poemas, algúns por encarga. Habería que darlle luz tamén.