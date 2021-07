Policías nacionales rumbo a Cataluña

NINGUNO de los 120 nuevos agentes de la Policía Nacional que ayer, tras superar el periodo de prácticas en varias comisarias gallegas, juraron sus cargos en Santiago podrá obtener plaza en Galicia. Todos, en suma, harán hoy las maletas y pondrán rumbo hacia sus destinos, que básicamente están concentrados en Madrid y en Cataluña. Los que hayan conseguido plaza en la comunidad madrileña se encontrarán, si su destino está en la capital, con una ciudad poco recomendable para quienes buscan alquileres y servicios económicos, pero que a cambio se muestra siempre amable y receptiva con quienes llegan de fuera. Allí nadie es nunca forastero, porque casi todos lo son y saben que deben compartir el mismo barco. Y quienes vayan a Cataluña, ojalá la suerte les acompañe y tengan que coincidir poco, en su vida diaria, con los secesionistas desnortados y excluyentes que llevan muchos años intentando hacer calar el mensaje de que la Policía Nacional y la Guardia Civil son los representantes armados del represor Estado español en una tierra en la que no tienen cabida. Dichos personajes no representan, en absoluto, al sensato y cordial pueblo catalán, pero su discurso absurdo y machacón coge cada vez más fuerza gracias a la propaganda indecente de quienes manejan los hilos del poder con el dinero público. Ellos se encargaron de amplificar hasta el hastío la represión policial del 1-O contra los indefensos ciudadanos que tan solo ejercían su derecho al voto (no existía tal derecho, pero eso al parecer es lo de menos), ellos se chotearon de forma bochornosa cuando ochocientos agentes tuvieron que vivir durante muchas semanas hacinados en un ridículo barco decorado con dibujitos de Piolín y ellos aplauden a rabiar a quienes insultan y agreden a las fuerzas de seguridad nacional. Lo dicho, suerte para los nuevos agentes allá donde vayan. Y ojalá los expertos en despreciarlos acaben recibiendo la misma medicina multiplicada por diez.

Beatriz Castro/ Periodista