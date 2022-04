Política a lo cocido: hecha a fuego lento

Tic, Tac, pasan pasan los minutos, se van las horas... y son pocos los días que restan para que Alberto Núñez Feijóo diga adiós tras 13 años al frente –o al menos hasta otra– a la presidencia de la Xunta y se centre en el reto de rearmar al Partito Popular para convertirlo de nuevo en la gran formación de Estado y gobierno que nunca debió dejar de ser. En su último cocido como regidor autonómico, como caballero del mismo y pregonero de la gran festividad gastronómica de Lalín, el de Os Peares quiso equipar su forma de hacer política, pausada y sin estridencias, con cómo hacemos ese plato tan carismático para todos los gallegos: a fuego lento, con los mejores ingredientes, con dedicación y esfuerzo. Con nada de aquel a quien no quiere caldo dos tazas, sino hecho de una forma de que el que lo disfrute entero lo devore todo, pero a quien no le guste la carne se quede con los grelos o con el repollo, las patatas y los garbanzos. Cachucha, costilla, tocino, lacón, chorizo que no falte... Malo será que no podamos acabar comiendo todos de la misma pota. Ahora a Alfonso Rueda le quedará el reto de mezclar todas esas viendas, tras haber aprendido de un gran cociñeiro. Valentín González Formoso, quien también gusta de la slow food, le tendió ya la mano en temas estratégicos para Galicia. ¿Hará lo propio Ana Pontón? Lo sabremos quizá antes de acabar la semana. Llega el relevo.