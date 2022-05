Política histriónica con matiz acústico

No, no se equivoquen. La política del todo vale no vale. Esa fórmula que cada vez se emplea con más frecuencia –entre discursos que tienden a la confrontación y comportamientos que dejan bastante que desear– no es más que la decadencia del respeto y la educación: valores predominantes en una democracia madura como la que cultivamos hoy en día, pero que en ocasiones se disipan... Arrasando lo sembrado. Amparados en conductas histriónicas, a veces incluso infantiloides o violentas, ciertos representantes públicos muestran no estar a la altura en determinadas situaciones. Ayer, por ejemplo, lo evidenciaron los regidores de Vigo y Ourense, Abel Caballero y Gonzalo Pérez Jácome, quienes lejos de dar la cara o aguantar el tipo enseñaron a los gallegos dos cosas que nunca se deben hacer. Ni como alcaldes, ni como personas. El primero por no acudir a la inauguración del renovado Paseo de las Avenidas, en el puerto olívico, que hace cuatro años se vino abajo durante un concierto en O Marisquiño dejando más de 400 personas heridas y una dura pugna entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria por ver quien se hacía cargo. ¿Adivinen quién la perdió? El segundo por algo que ya es inaceptable más allá de cualquier discrepancia: el empujón a una sindicalista de CCOO que llevaba un megáfono. Al respecto, dijo que lo hizo para evitar una “agresión acústica”. Algunos, ante tal justificación, podrían considerar “agresión acústica” las palabras del gobernador local tratando de explicarse.