Políticos en fatiga pandémica

UNA DE LAS CONSECUENCIAS de esta fatiga pandémica que nos invade es la creciente sensación de que, más allá de parches puntuales como puede ser el de los ERTE, los dirigentes públicos, de todo el arco parlamentario y con responsabilidades de gobierno, se están viendo desbordados. Decía Winston Churchill que “el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo” y reconocemos que lo que estamos viviendo en los últimos meses era algo complicado de prever y, por tanto, imposible de explicar ahora. Eso lo damos por descontado pero lo que fatiga a los ciudadanos es esa sensación de sentirse desprotegidos e incapaces de entender que ante una cuestión de Estado, como es esta crisis sanitaria que derivó en económica, no se puedan alcanzar acuerdos que permitan paliar una situación que nos conduce al mayor de los desastres. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se conoció este jueves llama la atención que entre los diez principales problemas de los españoles se cuelan seis relacionados directamente con la clase política. A saber, el gobierno y los partidos; la falta de acuerdos, unidad y capacidad de colaboración; lo que hacen los partidos; la corrupción; el mal comportamiento y, como segundo de los grandes problemas tras la COVID que perciben los ciudadanos, los problemas políticos en general. En ese top 10 figuran, como parece lógico, el paro, la situación económica y la sanidad. Si tales muestreos llegan a la mesa del presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros, y se distribuyen entre todos los partidos del arco parlamentario, deberían llevarles a una profunda reflexión. Pero todo quedará en una anécdota demoscópica más. Buen ejemplo es que en Galicia todavía sigamos debatiendo sobre los peajes de la AP-9 entre las propuestas que hace la Xunta para abaratarlos y la sorprendente claudicación del PSdeG, empeñado en mirar al pasado en busca de fantasmas y no reclamar que, de una vez por todas, se ejecuten los 50 millones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para saldar una mínima parte de la deuda histórica con nuestra comunidad. Cualquier empresario, o cabeza de familia, solucionaría el problema en cinco minutos: hay esa cantidad consignada y vamos a utilizarla sin esperar informes tan inútiles como innecesarios. Pero ya lo decía Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Así no hay quien viva.