Poner orden en el caos, una necesidad política

tráfico Lo que se le pide a una gestión municipal no son grandes proyectos. Estos suelen venir de más arriba, de las administraciones central o autonómica, que cuentan con mucho más presupuesto. Los ciudadanos quieren que funcionen las pequeñas cosas. Que le tapen ese bache que pisa todos los días con su coche, esa acera destrozada a la puerta de casa, esa luz mortecina en el barrio o esas bolsas de basura que se eternizan junto al contenedor sin que nadie les haga caso. O ya puestos a pedir, que los buses pasen a su hora y tengan un itinerario lógico, sin pasearte por media ciudad. En el caso de la capital gallega, se les pide a los munícipes, por ejemplo, que si reforman una calle como la de Concheiros no lo estropeen después con un doble carril que no hay técnico que lo recomiende. O que tomen medidas para cumplir las normas que ellos mismos impusieron en la zona. Concheiros tiene límite de 20 por hora, prioridad peatonal y unas anchas aceras que funcionan como barra libre para el aparcamiento. Lo de la velocidad es una broma que nadie cumple ni hace cumplir, y pueden ir allí a contar cuántos vehículos ceden el paso a peatones. Esta semana comenzó el multamóvil a circular por la rúa, pero en plan simbólico. Si realmente Raxoi se lo tomara en serio no habría siempre tres o cuatro coches, mínimo, sobre las aceras, ni la invasión continua en zona peatonal que provoca el doble carril. Es lo que pasa, que cuando los políticos hacen algo bien, como esa reurbanización, les falta costumbre y se asustan. Por eso tienden a estropearlo, para no crear precedentes.

Beatriz Castro. Periodista