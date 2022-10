Pontón se pone el traje de ‘presidenciable’

Cuando Ana Pontón, después de unas semanas de cierto suspense, anunció el año pasado que encabezaría una candidatura interna para seguir al frente del BNG, no se conformó con prometer a los suyos que trabajaría para mantener la tendencia alcista iniciada en las últimas autonómicas. Tampoco les dijo que su objetivo sería únicamente consolidar a la formación como la segunda con más escaños en el Pazo do Hórreo, por delante del PSdeG, renunciando a plantarle cara a los populares, que hoy gozan de un sólido colchón. La líder nacionalista, ambiciosa, afirmó que si revalidaba su cargo el reto sería nada menos que ganar la Xunta en 2024. Y para ello, como reiteró una vez reelegida portavoz nacional, la consigna no es otra que “ensanchar, ampliar e incorporar” más base social a su proyecto. Consciente de que tocar la presidencia exige incrementar notablemente su actual apoyo electoral –19 asientos en el Parlamento–, la sarriana se está lanzando con todas sus fuerza a captar el voto de zonas las rurales y también de las urbanas. El apoyo juvenil sin descuidar el de los mayores. Quiere atraer al soberanismo, lógicamente, al mismo tiempo que conectar con movimientos como el feminismo o el ecologismo. Y en la misma línea, aspira a hacerse fuerte entre los trabajadores, pero lanzando guiños a las clases medias y al mundo empresarial. Una estrategia muy meditada para presentarse ante las urnas con vitola de futura mandataria que este martes dio un paso más con su visita a la sede central de Inditex, situada en Arteixo. Un “referente mundial” en el sector de la moda, dijo quien será cabeza de cartel del Bloque, que destaca por su “capacidad de adaptarse” a los nuevos desafíos. Justo lo que ella pretende hacer con unas siglas que nunca aglutinaron a una mayoría durante las etapas de históricos como Anxo Quintana o Xosé Manuel Beiras, a su vez uno de los fundadores. De la mano del consejero delegado de la multinacional, Óscar García Maceiras, no dudó en destacar “la importancia” de contar en la comunidad con una firma que registró más de 1.700 millones de beneficios en el primer semestre fiscal y que trasciende a Nueva York, Londres, París, Berlín o Tokio, ampliando fronteras cada día, como quiere hacer Ana Pontón con fotos como la de su recorrido por el edificio. El mejor lugar, sin duda, para ponerse el traje de presidenciable.