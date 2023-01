Por defender el sector pesquero en tiempos de incertidumbre

asumir la presidencia de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores no se antoja como una empresa sencilla. Menos aún lo es el hecho de repetir al frente de la misma para un segundo mandato, pero está claro que José Antonio Pérez Sieira no se ve intimidado por lo que tal reto supone. Preguntado precisamente por los retos y por sus años al frente de la institución, Pérez Sieria recuerda, de su anterior mandato, el tener que haberse enfrentado junto al resto del sector a la terrible pandemia que asoló el mundo entero. Con todo, como si eso no hubiese sido bastante, ahora le toca afrontar, desde una posición de tal responsabilidad, una situación nada sencilla, con frentes como el veto europeo a la pesca de fondo o la exclusión del pescado en las rebajas del IVA aún abiertos, pero parece que Pérez Sieira, sin embargo, no duda en afrontar dicho desafío.