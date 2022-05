¿Por qué no nacen niños en el mejor lugar del mundo?

Aunque la decisión de tener familia se vincula habitualmente a las condiciones de vida o la marcha de la economía, las estadísticas indican que no son los países ricos en los que la descendencia es mayor, por lo que lógicamente la explicación debe ser más amplia y compleja. Níger, Somalia o República del Congo lideran una clasificación de natalidad en la que España, en plena Unión Europea, aparece en los últimos lugares. Es evidente que, al margen de otras consideraciones, detrás del serio problema demográfico que padecemos en Occidente se esconden factores distintos, entre ellos, que tener hijos ya no es una prioridad desde el punto de vista social, frente a otros desafíos como prosperar profesionalmente, ampliar estudios o viajar. Galicia, a pesar de las políticas impulsadas por la Xunta destinadas aquellos que sí se plantean traer niños al mundo, no es por desgracia una excepción. Y eso que, como defienden desde el Gobierno autonómico cada vez que tienen ocasión, “vivimos no mellor lugar do mundo”. Así lo reinvindicaba recientemente en su perfil de Twitter el presidente Alfonso Rueda, que antes del Congreso del PPdeG publicaba este texto acompañado de una foto suya corriendo por la paradisíaca playa de Barra, en la comarca de O Morrazo. Los paisajes, las gastronomía o el carácter de la gente son elementos que hacen de nuestro territorio un enclave idílico. Unas credenciales ideales a las que si se le suma una renta media por habitante de las más altas de España, no se puede pedir mucho más. Santiago es, junto A Coruña, una de esas ciudades, lo que implica, además de un elevado nivel de riqueza, que la tasa de paro se sitúe en cotas por debajo del 10 %. Y aunque es verdad que el tiempo no se compra con dinero, los datos muestran que allí donde el poder adquisitivo es mayor, se tarda más en morir. Por eso, llama la atención que las siete urbes autonómicas permanezcan a la cola en número de vástagos por mujer, aunque en el conjunto del país el panorama no es mejor. La crisis de nacimientos parece inmune a cualquier estímulo. El reto es de primera magnitud y los esfuerzos para hallar con la tecla adecuada a fin de ponerle remedio debería estar a la altura. Sin embargo, el debate que plantea el Gobierno central, justo en este contexto, se centra sólamente en cómo facilitar el aborto en lugar de ofrecer más alternativas. ¿Tiene sentido?