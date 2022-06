¿Por qué no se utiliza el parquin del antiguo aeropuerto?

EN UN MOMENTO TURÍSTICO EXPLOSIVO, después de una pandemia que nos ha obligado a quedarnos en casa en no pocas ocasiones, surgen problemas a los que no estábamos acostumbrados. Que se colapsen los taxis en Santiago y haya dificultades para prestar un servicio óptimo no es cosa buena, pero es también un síntoma de que el sector ha conseguido levantar cabeza, y además con fuerza, tras unos momentos muy duros. Que el aeropuerto de Lavacolla registre cifras de pasajeros como las nunca vistas es otra buena señal para todos los sectores de que una manera u otra dependen del turismo. Ha podido cogernos por sorpresa este bum de visitantes, pero ahora también hemos de demostrar que somos capaces de abordar cualquier imprevisto. Que haya problemas para reservar una plaza de aparcamiento en el aeropuerto no es bueno. Aena se merece un tirón de orejas, sobre todo cuando tiene a escasos metros de la nueva terminal unas instalaciones completamente infrautilizadas. Si el aparcamiento está abarrotado desde hace semanas por la alta demanda, ¿por qué no se habilita el del viejo aeropuerto para este mismo servicio? Es muy negativo para el aeródromo y para Santiago que un pasajero no tenga donde aparcar. Sabemos que hay unas plazas de rotación, pero en la página de reserva ni se anuncian; y, además, un usuario que tiene pensado dejar el coche cinco días en el aeropuerto tampoco tiene porqué pagar más por el hecho de que el sistema no está bien organizado. Si vemos que la terminal se empieza a quedar pequeña, saquémosle partida a la antigua, que se está muriendo de risa.