¿Por qué no una ley que penalice las mentiras?

En los países anglosajones, y de forma muy especial en Estados Unidos, la mentira se considera casi un pecado mortal. En los latinos, todo lo contrario; ni siquiera está catalogada. Viene al caso de lo que está ocurriendo en época reciente en nuestro país. A nivel local se conoce el caso de una joven funcionaria de la Administración local a quien unos habilitados nacionales suspendieron un examen con graves e incomprensibles defectos de forma. El recurso de la afectada pasó por tres instancias judiciales y llegó hasta el Tribunal Supremo. Pero quienes faltaron a la verdad mintiendo en algo tan serio, no recibieron castigo alguno. ¿Quién y cómo se repone ahora el sufrimiento de la persona perjudicada cinco años después? Si damos un salto a nivel nacional, se miente, burda y descaradamente incluso en el santuario de la política española que son las Cortes Generales. Sin ir más lejos, como nos preguntábamos ayer, ¿qué factura se le pasará al presidente Pedro Sánchez por tantas afirmaciones falsas sobre qué haría con Podemos, Bildu, el nacionalismo catalán, la sedición, la malversación, el referéndum de independencia y otras tantas rotundas afirmaciones que luego se convirtieron en mentiras absolutas? En política, unos y otros, viven en una mentira permanente, multiplicada por corifeos sin el más mínimo pudor y con solo un objetivo: perpetuarse en el poder para que los suyos hagan de “su capa (España) un sayo”. Frente a la mentira institucionalizada solo hay un camino, penalizarlas, y no solo políticamente en las urnas. Cada vez hay más voces que claman por una ética de la verdad. Nos recordaba la profesora de Derecho de la USC Paloma Fisac de Ron que un deseo compartido es que “la distinción entre jueces del Constitucional progresistas y conservadores, no siempre se refleja en las sentencias que dictan; está haciendo muchísimo daño a la democracia española y a la independencia de las instituciones y retrotrayéndonos a las dos Españas, cuyo recuerdo creíamos haber enterrado”. Se refería al vergonzoso espectáculo al que asistimos el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. La penosa verdad de nuestros dirigentes es que más que vergüenza, rechazo e indignación hay un inmenso cansancio. Estamos dolorosamente hartos de una sociedad fraccionada, rota, dividida y hastiada.