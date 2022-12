Portomeñe, el gran gurú del Camino

este año se batirá un récord histórico de peregrinos llegados a Santiago desde los cinco continentes, en torno a cuatrocientos mil, gracias a la celebración de un Año Santo que estuvo respaldado de nuevo, desde la esfera civil, con ese invento llamado Xacobeo. Mucha gente pensará que Compostela siempre ha estado inundada de caminantes, pero no es así. De hecho, el Camino de Santiago vivió muchas etapas de sombra y llegó prácticamente a caer en el olvido durante el siglo XX... hasta que Manuel Fraga y su conselleiro Vázquez Portomeñe pusieron en marcha un plan dirigido a revalorizar la Ruta Jacobea mediante un sinfín de iniciativas que muy pronto dieron un resultado extraordinario. Si echamos un vistazo a las estadísticas antiguas, en algunos años de la década de los 70 del pasado siglo apenas sellaron la Compostela unas pocas decenas de peregrinos (67 en 1972, por ejemplo), y aunque es cierto que el número de caminantes era mayor pero no figuran en ningún registro, lo cierto es que el Camino de Santiago solo interesaba, por puro desconocimiento, a una minoría de personas. Lo que lograron Fraga y Portomeñe en 1993, al apoyar el Año Santo con el primer Xacobeo, fue excepcional. De repente, Santiago se convirtió en la niña bonita de las ciudades históricas europeas y aquel año el número de peregrinos llegó casi a cien mil. Desde entonces, la cifra no ha dejado de crecer hasta multiplicarse por cuatro. Nunca nadie mereció tanto como Portomeñe el título de embajador de honor del Camino de Santiago, concedido anteayer por Alfonso Rueda. Felicidades, pues, y a disfrutarlo con las botas puestas.