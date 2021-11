Potencialidades bien desarrolladas

santiago Frente a las visiones catastrofistas de los agoreros, la realidad es que la Cidade da Cultura de Galicia paso a paso, y de forma constante, está demostrando que el papel para el que fue ideada, la promoción de la cultura gallega y la acogida de muestras culturales exteriores, se está cumpliendo con creces. Lo que para muchos no era más que una obra faraónica (como si las pirámides no tuvieran interés), está demostrando que sus enormes potencialidades, cuando hay interés y capacidad para desarrollarlas, dan su fruto, y lo que se pensaba que iba a acabar como las pirámides mayas, sepultado por la vegetación, florece cada día más. Desde las importantísimas exposiciones y actividades de todo tipo que se han desarrollado en el recinto, hasta las nuevas previsiones que ayer se presentaron en el marco del II Plan Estratégico para el complejo. Precisamente, una de las previsiones que recoge, con una fuerte inversión, es potenciar su papel como creador de contenidos, entre otras muchas actividades, que además de poner en valor el recinto, también servirán para su promoción internacional, con estancias de destacados creadores. Estaba claro que solo el localismo más cerril podía negar el valor de un complejo que ofrece todo un abanico de posibilidades para desarrollar y acoger la cultura, y que el hecho de que esté situado en la capital de Galicia no es obstáculo para que los beneficios de proyección internacional lleguen hasta todos los puntos de la comunidad. Su primera década desde la puesta en marcha ha demostrado que el complejo del Gaias es capaz de generar también un retorno de los muchos recursos empleados en su construcción, y uno de los más valiosos no es precisamente el económico, sino el arquitectónico y el de las múltiples opciones que ofrece para convertirse, a poco que los esfuerzos sigan avanzando bien encaminados, en un auténtico referente de relevancia internacional.