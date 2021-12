Premiar la restauración no exime de cuidados futuros

Santiago La Fundación Catedral de Santiago ha recibido el Premio Patrimonio 2021, gracias a la restauración y rehabilitación del conjunto histórico monumental situado en la Plaza del Obradoiro. Este proceso comenzó en el año 2008, puesto en marcha por la Fundación Catedral, y “ha sido el mayor proyecto de restauración de la Catedral en los últimos ocho siglos, ya que destaca la conservación del Pórtico de la Gloria, una obra maestra del arte universal”, como ha destacado el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Este galardón, para muchos, es la prueba del éxito de todas las obras que durante los últimos años no han permitido a la Catedral lucirse en su máximo esplendor, así como un hecho que inclina el balance de la restauración hacia el lado positivo.Sin embargo, al igual que sucede con otros procesos de rehabilitación en la propia Plaza del Obradoiro, la polémica no se ha acabado y la atención seguirá puesta sobre el trato a la Catedral y las estructuras que la rodean. Recordemos que en los últimos años también se llevaron a cabo obras de rehabilitación como la de los tejados del Pazo de Raxoi, que de haber actuado con más cuidado en el pasado, podrían haberse evitado o al menos retrasado notablemente, así como los costes de la misma. Y al mismo tiempo que sucedía esta restauración, desde el propio Concello de Santiago se seguía barajando como una opción muy probable que los fuegos artificiales de las fiestas del Apóstol se continuasen lanzando en el Obradoiro, siendo este uno de los motivos por los que se dañaron los tejados que se estaban restaurando (según varios expertos en patrimonio, de hecho, era el mayor o incluso el único motivo). Por ello, que este premio no se lleve el buen trato que se ha dado últimamente al corazón del casco histórico, por el contrario, esperemos que traiga más prudencia al respecto.