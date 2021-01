Preparados para un esfuerzo más

restricciones. La mala evolución de la pandemia y las palabras del presidente Núñez Feijóo anticipan que buena parte de Galicia se verá sometida la semana que viene, después de la reunión del comité clínico, a restricciones más duras. Un panorama similar, puede adivinarse, al que ya viven en Arteixo, Viveiro y Xinzo, que ante la rampante escalada de contagios ya sufren el cierre total de la hostelería y de actividades no esenciales. La presión hospitalaria, cada vez más acuciante, especialmente en las ucis, obligará con casi total probabilidad a que la Xunta tome una decisión incómoda e impopular pero necesaria. Y es que como dijo ayer el de Os Peares, a ningún político, sea del partido que sea, le gusta anunciar a sus administrados que restringirá aún más sus derechos y libertades, pues es consciente de los perjuicios. Pero ante un panorama como el que tenemos –y el que se viene encima– la prioridad debe ser salvar el mayor número de vidas posible. Evitar más pérdidas es el reto y la Administración gallega, como dice su máximo responsable, no se va a andar con chiquitas. Si la situación epidemiológica lo requiere a Feijóo y a su equipo no le temblará el pulso y cerrará el grifo todo lo que sea necesario. Eso sí, de nada valdrá el sacrificio y el desgaste si no se acompaña de responsabilidad al cumplir las reglas. Será un nuevo esfuerzo para el que debemos prepararnos.