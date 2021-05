Presión fiscal frente a esfuerzo fiscal

COMO MUCHOS TEMÍAN el día después del 4-M, aunque la curiosidad de los medios informativos tradicionales (léase periódicos) ya habían adelantado algo, trajo consigo una cascada de inquietantes noticias que el Gobierno mantenía semiocultas en la letra pequeña de Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. El equipo económico de Pedro Sánchez maneja una subida de impuestos para incrementar ingresos, tanto por la necesidad que tiene de cubrir sus gastos como por las imposiciones de Bruselas. Las propuestas van desde la errata, según Nadia Calviño, del fin de la tramitación conjunta del IRPF hasta la decisión de cobrar por el tránsito por autovía y carretera, algo desconcertante cuando este mismo ejecutivo decidió cuando necesitaba los votos el final de los peajes en las autopistas (el 31 de agosto termina la concesión de diversos tramos de la AP-7, AP-2, C-32 y C-33, que pasarán a ser gratuitas y públicas) cuyo mantenimiento va a cuenta de todos los contribuyentes.

En la relación del incremento de tributos figuran impuestos al diésel, IVA o el patrimonio en comunidades, como Galicia, donde está exento para la mayoría de los ciudadanos. Decisiones que exige Europa y que el Gobierno justifica con la necesidad de adecuar la presión fiscal a la media de los Veintisiete. Cierto que España con el 35,7 % (datos de Funcas y la CE) figura por debajo de ese 41 % y se sitúa como el 15 estado con menor impacto en este indicador que mide la suma de impuestos y contribuciones sociales con respecto al PIB.

Modernizar el sistema tributario es una reforma aplazada y que debería acometerse cuanto antes, pero no son pocos los expertos que mantienen que el criterio de presión fiscal no es la herramienta adecuada para calcular el impacto de los impuestos en el bolsillo de los contribuyentes y apuestan por aplicar el esfuerzo fiscal, que relaciona la recaudación con la capacidad económica del contribuyente. Es aquí donde los españoles no salimos tan beneficiados, como nos quieren dar a entender desde Moncloa, al ser los cuartos, tras Grecia, Portugal e Italia, que más dinero desembolsamos en relación con nuestros ingresos. En uno de los últimos informes de Funcas se aclara: “Si a España se le aplicase la presión fiscal de Dinamarca (45,4 %), el esfuerzo fiscal exigido a los españoles sería mucho más elevado, ya que los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales mientras que la española es menos de la mitad, 24.000”. Sobran las palabras y, mucho más, las medias verdades de un Ejecutivo que necesita recaudar y lo hace siempre a costa de los mismos. Todo sin dar ejemplo: es el Gobierno europeo con más ministros y altos cargos. 23 tiene Sánchez frente a los 14 de Alemania. Que tiene más presión pero menos esfuerzo fiscal.