Prestar oído y actuar

ESTA TERRIBLE PANDEMIA sanitaria y económica situó a la Unión Europea, que llegaba tocada por el brexit, frente al espejo de la realidad: Estados Unidos y China llevan la delantera tecnológica que marcará el devenir de lo que queda de este siglo y, además, supieron salir de la crisis fortalecidos. Tanto, que los ministros económicos del eje francoalemán, Olaf Scholz y Bruno LeMaire, no dudaron en expresar sus temores de que el retraso de la UE en la recuperación agrande la brecha que les separa de los dos gigantes. EE. UU., en palabras de Le Maire, “vive un bum” con los estímulos de la Administración de Joe Biden mientras que China, origen de este coronavirus, vuelve a crecer por encima de los dos dígitos extendiendo sus tentáculos en las zonas más debilitadas por la COVID. La imagen que devolvió el espejo a los líderes europeos es que la UE no puede seguir instalada en la subordinación ante otras potencias, como quedó demostrado en el nefasto 2020, y necesita fortalecer la innovación para luchar en igualdad de condiciones y evitar la dependencia tecnológica. Esa preocupación de Berlín y París les llevó, en primer lugar, a escenificar la entrega conjunta de sus planes de recuperación para lanzar el mensaje de que “tenemos en la mano la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de dar forma al siglo XXI junto con Estados Unidos y China”. Posteriormente sumaron a España e Italia, formando el núcleo de las cuatro grandes entre los Veintisiete, para urgir al resto de países que aceleren el envío a Bruselas de sus planes de recuperación. Es imperativo iniciar el reparto de fondos. “Somos más fuertes cuando estamos juntos”, señaló Nadia Calviño apostando por que las acciones en cada estado robustezcan las de sus vecinos para formar un conglomerado sólido. El italiano Daniele Franco, más pendiente del factor humano, apeló a “reparar el daño social y económico causado por la pandemia”. Alemania y Francia desconfían de alguno de los miembros del club europeo y tienen prisa por volver a crecer, de ahí esa estrategia para rediseñar el futuro. Su posición es la correcta para sus países pero no deberían olvidar que en la reciente presentación de la Conferencia sobre el futuro europea, en palabras de Ursula von der Leyen, “las expectativas de los ciudadanos son claras: quieren expresar su opinión sobre el futuro de Europa en asuntos que afectan a sus vidas. Nuestra promesa de hoy también lo es: les prestaremos oído y, a continuación, actuaremos”. Nos enfrentamos al viejo dilema de los intereses de cada país y el debate inacabable sobre el norte y el sur. Que los árboles no nos impidan ver el bosque.