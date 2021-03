Prioridad en las personas

HOY sabremos si los presupuestos del Ayuntamiento de Santiago salen o no adelante, pero más allá de las presiones y tiranteces que escenificarán durante el pleno los distintos grupos políticos, que lógicamente desean ver sus propuestas reflejadas en el documento, lo más importante del asunto es que las cuentas públicas comprometen el mayor gasto social de la historia con el fin de prestar ayuda a las personas y colectivos que se han visto más perjudicados por la pandemia sanitaria. Es cierto que la capital gallega no puede quedarse atrás en la inversión dedicada a obras, al arreglo de viales y a la regeneración de unos servicios cuyo funcionamiento es manifiestamente mejorable, como el del transporte público o la recogida de basuras, pero en este momento la prioridad debe estar fijada en ayudar a quienes el COVID ha dejado con una mano delante y otra detrás, porque de su recuperación depende también el futuro de la ciudad. En este sentido, cabe destacar que el gasto social subirá casi un 25 % con respecto al ejercicio anterior y que sobre la mesa figura la creación inmediata de un servicio de atención social que funcionará las 24 horas del día durante todo el año. Se trata de lograr, en suma, que cualquier persona vulnerable tenga donde llamar y acudir si padece una situación desesperada que requiere una acción inmediata más allá de lo que son las urgencias sanitarias o los delitos, parcelas que ya están perfectamente cubiertas con los medios actuales. De lo que se trata ahora es ir un paso más allá en el campo de la asistencia social sin que haya lagunas horarias. También es destacable la creación de un centro de inclusión social, con sede en Belvís, que se encargará de forma específica de las personas sin hogar. Lo primero es lo primero, y todos sabemos dónde están ahora las prioridades. No en los adoquines, sino en las personas.

BEATRIZ CASTRO/Periodista