Problema estructural con la seguridad de Santiago

Dotaciones Hace ya años, se podría dar la fecha de 1993 y aquel famoso Xacobeo, que las estadísticas de visitantes a Santiago, al menos antes de la pandemia, dejaron de reflejar aquellos famosos picos coincidiendo con el tiempo de apertura de la Puerta Santa, y valles entremedias. A medida que los Años Santos fueron dotando a la ciudad de infraestructuras, la llegada de turistas se estabilizó con pocas oscilaciones, y donde había peregrinos también empezaron a aparecer congresistas y visitantes deseosos de admirar un casco histórico cuya rehabilitación fue repetidamente premiada. Sin embargo, hay una dotación muy necesaria para la ciudad, la de las fuerzas de seguridad, que sí siguió quedando a expensas de los refuerzos y los programas especiales en los años en los que el 25 de julio cae en domingo, o simplemente en los meses de verano, cuando se espera una mayor afluencia. Si a eso le sumamos las tasas de reposición en la administración pública, que han ido adelgazando las plantillas de todos los cuerpos, el resultado son unas carencias de personal reiteradamente denunciadas tanto por los sindicatos de las propias fuerzas, como por los ciudadanos, a los que nada les sirven los buenos datos estadísticos sobre la delincuencia, cuando la sufren ellos en particular; mal de pocos, no consuela. Las cifras del padrón no reflejan ni visitantes ni estudiantes, y todos ellos sumados harían necesaria una dotación de medios más potente. Eso, y una planificación a largo plazo, porque estamos hablando de un personal que necesita una preparación y una cualificación que requiere tiempo (dos años de media, decía el alcalde de Santiago esta misma semana). No solo por el bien de los que aquí residen, sino también por la imagen de la ciudad en el exterior, que depende, y mucho, de su seguridad.