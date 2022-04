Procesiones, belleza para todos los públicos

afirma la Junta de Cofradías de Santiago que esta Semana Santa las procesiones desarrolladas en la ciudad contaron con una participación y un seguimiento históricos por parte de los vecinos y turistas, lo cual ha insuflado a la asociación nuevos ánimos para seguir mejorando la organización en años venideros. Lo cierto es que el trabajo que han realizado las cofradías compostelanas en los últimos años solo puede ser calificado de excelente, hasta el punto de que, en la actualidad, las procesiones de Santiago pueden competir sin rubor con las que se celebran en otras muchas ciudades, de ahí que despierten cada vez más el interés de un mayor número de personas de todo tipo, desterrando así el terrible error que supuso en su día identificar los típicos pasos de la Semana Santa con una tradición que solo interesaba a los católicos de hondas creencias. Por supuesto que los cristianos celebran esas fechas de una forma muy especial, pero la realidad es que las procesiones trascienden por completo el ámbito religioso al tratarse no solo de una manifestación de fe, sino también de una representación bellísima en la que se mezcla arte, historia, fe, tradición y música. ¿Cómo no admirar, aunque seas un perfecto ateo, las impresionantes tallas que protagonizan los pasos, los adornos florales y las vestimentas de las esculturas? ¿Cómo no impregnarse del olor de los cirios, de la música de las cornetas y los tambores, de la impactante imagen de las rúas regadas de cera y de la belleza de las mantillas y las peinetas? Claro que no hay que ser creyente para disfrutar de todo eso. Solo hay que tener ojos, oído y olfato. Y, sobre todo, la mente abierta.