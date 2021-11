Proclamas frente al aumento de las desigualdades

“UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA”, “que nadie se quede atrás”, “reducir la brecha entre ricos y pobres”, “acabar con la desigualdad”... son proclamas de los gobernantes españoles que llevamos tiempo escuchando en las puertas de salida de cada crisis económica. Buenas intenciones y palabras que, como ocurre con las propuestas en las distintas cumbres del clima, se acaban enterrando bajo una gruesa capa de realidad: el planeta Tierra se agota cada año en la misma proporción que aumenta la diferencia entre ricos y pobres. Se lanzan bienintencionados lemas, copiados de activistas de cabecera como Greta Thunberg pero las soluciones no llegan a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ni para frenar el cambio climático ni, algo más grave, para poner coto a unas diferencias alarmantes con los poderoso cada vez más ricos y los pobres hundiéndose en la miseria.

Este primer martes de noviembre conocimos que las cien mayores fortunas de España no solo se recuperaron de la pandemia sino que ya están a los niveles previos a la crisis: en solo un año aumentaron un 17% su patrimonio, según esa lista Forbes que “analiza no solo la riqueza, sino cómo gestionan su patrimonio, y estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez”. No se puede negar que entre los más ricos hay personas que revierten parte de su patrimonio en la sociedad mientras que otros únicamente se dedican a acumular bienes a espaldas del entorno en el que se desenvuelven y del que se benefician.

Frente a esa insultante exuberancia de unos pocos la cruda realidad de la inmensa mayoría. El índice Gini, que mide la inequidad en los ingresos de un país, agrava la situación de España señalado como uno de los estados menos equitativos de Europa antes de la pandemia y que tras ella aumentó de forma considerable las desigualdades entre quienes acaparan y los que lo están perdiendo todo. Nuestro país había alcanzado en las décadas de los 80/90 y a principios de este siglo situarse en la media de la OCDE en equidad pero las crisis financiera y sanitaria la hundieron de nuevo solo por encima de algunos países más desfavorecidos del Este. Triste panorama.

Un dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) sirve para contextualizar la magnitud del problema: 1,2 millones de universitarios viven en hogares calificados con ingresos que se sitúan en el entorno de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional y otro apunte final para el Eurobarómetro sobre Equidad y Desigualdad donde refleja que españoles y portugueses somos los europeos más partidarios de que el Estado reduzca las diferencias actuales. Esta es la dura realidad que se nos muestra un Día de Difuntos, cruel paradoja si tenemos en cuenta que la muerte es lo único capaz de igualar a los seres humanos.