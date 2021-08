Profunda reflexión y soluciones

“SON AMIGOS DE UNA PANDILLA en la que uno de los menores tiene un antecedente que no tiene nada que ver con un delito contra la vida. Estamos ante una situación de máxima agresividad y violencia. Probablemente tengamos que hacer una reflexión profunda”. Esto es, precisamente, lo que pide el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judical encargado de la investigación del crimen del joven Samuel Luiz. Se refiere Pedro Aguado –veterano agente que durante su estancia en Madrid participó en el esclarecimiento de algunos delitos de especial impacto social– al comportamiento extremadamente violento de la jauría humana que formaban los detenidos y sorprende, lo dice el policía, que “no tuvieran en ningún momento mala conciencia por lo que habían hecho. No hubo muestras del más mínimo arrepentimiento”. Hora y media después comentaban entre ellos pormenores de lo ocurrido, como si la muerte de un ser humano no les conmoviera. Esa reflexión que nos debemos como sociedad, y que reclama el comisario Aguado, es extensible a todos aquellos que “se desplazaban con la turba, que estaban por curiosidad, por morbo. No avisaban a la Policía, pero se movían con la agresión”. Menores o no tan jóvenes, mujeres y hombres, excitados ante un acto de violencia execrable y que, seguro, se dedicaron a jalear a los agresores. El hecho de que solo dos inmigrantes sin papeles actuaran como seres racionales debería provocarles vergüenza y mayor sentimiento de culpa. ¿Qué está pasando en esta sociedad? En estas páginas conocidos expertos denunciaron, como Pedro Aguado, lo que está ocurriendo. En menos de un mes dos jóvenes asesinados y un tercero que se debate entre la vida y la muerte tras sufrir agresiones por grupos de jóvenes que se comportaron, también, con extrema violencia. Todos coincidían en el perfil de los agresores veinteañeros. El sociólogo Joan Caballero cree que la violencia es una forma más de divertirse y alertaba por la proliferación de “grupos miméticos” que “predican el culto a la agresividad, mientras que el psicólogo forense Javier Urra mostró su preocupación ante comportamientos “sintomáticos de una falta de conciencia moral”. Esteban Ibarra advierte de que tras el confinamiento “resurge el matonismo juvenil en medio de la impunidad con la que se mueven estos colectivos”. Se necesita una profunda reflexión de la que no pueden ser ajenos los poderes político, policial y judicial. Unos poniendo coto a la sensación de que pueden campar a sus anchas, y los otros con castigos ejemplares. Aparte de analizar el contexto social y la frustración de los jóvenes, se debe actuar con contundencia para que unos pocos no destruyan la imagen del conjunto ni la convivencia.