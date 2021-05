Propagar mentiras y no defender la verdad

EN ESTE DÍA DE REFLEXIÓN que se vive en Madrid ante los comicios del 4-M quizás sería bueno recuperar las palabras que pronunció Joe Biden en su toma de posesión a cuenta del asalto al Capitolio: “Las últimas semanas nos han enseñado una lección dolorosa. Hay verdad y mentiras. Mentiras contadas por motivo de poder y provecho. Y cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como ciudadanos y líderes de defender la verdad y derrotar las mentiras”. Las adelantadas elecciones autonómicas tienen en esta ocasión alcance y repercusión nacional toda vez que los principales protagonistas decidieron que el 4-M marcará el devenir de la política durante solo dos años. Nunca antes lo que ocurría en la Comunidad de Madrid concitó tanto interés y eso se debe al empeño de Pedro Sánchez por confrontar y a la decisión del ya exvicepresidente Pablo Iglesias de bajar a la arena. Si le unimos las dudas que todavía genera Pablo Casado para liderar el centroderecha, la agónica posición de Ciudadanos y el avance de la ultraderecha tenemos los ingredientes perfectos para un cóctel explosivo. El lamentable episodio de las cartas amenazantes y la impresentable respuesta de la candidata de Vox en el no debate de la Ser enconó todavía más las diferencias entre unos que agitan el mensaje de “comunismo o libertad” y los que enarbolan el de “fascismo o democracia”. Disputa que sepultó definitivamente lo que en verdad interesa a los ciudadanos: soluciones ante la doble crisis, sanitaria y económica, que sufren. España debería estar vacunada contra los totalitarismos que defiende la extrema derecha pero la realidad demuestra que hay un sector de la población (Vox, no lo olvidemos, es el tercer partido del arco parlamentario) dispuesto a seguir algunos mensajes que, cuanto menos, bordean la legalidad. Ahí es donde deben actuar los poderes del Estado. El judicial de nuestro país, a instancias del político, ya ilegalizó un partido (Herri Batasuna) por no condenar la violencia asesina de ETA y envío a prisión a los líderes de otros dos (ERC y JxCAT) por sedición. Armas hay para acotar a los intolerantes que incumplan la ley. En vez de eso, desde el otro lado de la trinchera se optó también por la guerra sucia de incluir en el hasta ahora sagrado BOE referencias políticas que no vienen a cuento; la utilización torticera del CIS y hasta, como hizo el ministro del Interior, incurrir en el delito de omisión de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal) al calificar al PP de organización criminal en un mitin del candidato socialista. Es decir, propagar mentiras y no defender la verdad. Que es justo lo que viene haciendo Vox.