Pros y contras de las nuevas tecnologías

santiago Hoy comenzarán su labor en Compostela unos peculiares retratistas que se encargarán de velar por el estricto cumplimiento de la normativa de tráfico en materia de estacionamiento en zonas reservadas. Se sumarán así a otros medios de control mecánicos como los radares fijos y móviles y los denominados fotorrojos, que registran a quienes se saltan los semáforos. Ni unos ni otros son muy populares entre los ciudadanos, porque quien más o quien menos acaba cayendo en sus redes y poco recurso queda cuando la infracción, aunque sea objeto de un simple despiste, queda inmortalizada por ellos. Un número además no reducido, porque basta con echar un vistazo a los balances o a los largos listados de requeridos vía boletín para caer en la cuenta el elevado número de ciudadanos que tiene que desembolsar una buena cantidad por causa de estos aparatos. Y es que las nuevas tecnologías tienen sus pros y sus contras, y a veces solo nos fijamos en las ventajas de disponer de Internet, o de que el ordenador del coche nos avise de que hay algún fallo, pero no nos damos cuenta de que a cambio estamos entregando mucho de nuestra privacidad y facilitando un control que no siempre acaba en las manos adecuadas y no se limita a bombardeos de ofertas comerciales. Día llegará en el que los geolocalizadores permitirán saber a posteriori por dónde se ha pasado y a qué velocidad, y como un tacógrafo nos delatarán solitos en cuanto se invente una aplicación que les permita chivarse. Eso sí, también nos facilitarán la forma de abonar las sanciones sin necesidad de tener que pasar por ventanilla. Por lo pronto, y a partir de hoy, mucho cuidado con dónde se aparca, porque otra de las ventajas de las nuevas tecnologías es que ya sabemos que nos podemos ahorrar el “solo son cinco minutos”, o “es que iba a hacer un recado”. Son inteligencia artificial, y contra ese muro no caben excusas, y mucho menos, de mal pagador.